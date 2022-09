“Ho 56 anni e porto in grembo la figlia di mio figlio” (Di sabato 24 settembre 2022) Nancy Hauck, 56 anni, americana, darà alla luce sua nipote. “Non ero preparata a questo – ha dichiarato alla stampa Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 24 settembre 2022) Nancy Hauck, 56, americana, darà alla luce sua nipote. “Non ero preparata a questo – ha dichiarato alla stampa Perizona Magazine.

borghi_claudio : Ultima seduta a @Montecitorio. Credo di avervi fatto vedere più o meno tutto in questi anni ma se avete qualche ult… - bar_del_porto : RT @APatrignan: Sono romano, non prendo Rdc, sono benestante, sono ingegnere e ho lavorato x 35 anni... Non devo avere niente in cambio se… - antoniosavona : @CGzibordi Io mi porto anche dietro i cavi così se rimango a piedi defibrillo pure la macchina... Somaro a dondolo… - FioreFio4 : RT @Lantidiplomatic: ?? ???? Il leader della Repubblica di Lugansk, Leonid Pasechnik, sul referendum che inizia oggi: “Aspettiamo questo giorn… - ise_iwakuralain : @BigJack3891 sono giusti li porto da anni lol -