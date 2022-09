GF Vip 7, ecco come voteranno i concorrenti: sono stati scelti due percorsi (Di sabato 24 settembre 2022) Per dare la possibilità a tutti i concorenti del Grande Fratello Vip di andare a votare, adotteranno due modalità. I Vipponi che non sono residenti a Roma avranno la possibilità di ritornare nella propria città per recarsi ai seggi, con tempestivo ritorno nella capitale, per poi fare quattro giorni di quarantena in un albergo con collegamento live della puntata di lunedì e rientrare in Casa il giovedì. Per i residenti a Roma, si prevede l’uscita degli inquilini dalla Casa domenica mattina prestissimo, così da incrociare pochissima gente, muniti di mascherine e guanti, per rientrare a Cinecittà nell’immediato Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, notte molto movimentata piena di liti e tensioni: ecco cos’è successo GF Vip 7, notte molto movimentata piena di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 settembre 2022) Per dare la possibilità a tutti i concorenti del Grande Fratello Vip di andare a votare, adotteranno due modalità. I Vipponi che nonresidenti a Roma avranno la possibilità di ritornare nella propria città per recarsi ai seggi, con tempestivo ritorno nella capitale, per poi fare quattro giorni di quarantena in un albergo con collegamento live della puntata di lunedì e rientrare in Casa il giovedì. Per i residenti a Roma, si prevede l’uscita degli inquilini dalla Casa domenica mattina prestissimo, così da incrociare pochissima gente, muniti di mascherine e guanti, per rientrare a Cinecittà nell’immediato Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, notte molto movimentata piena di liti e tensioni:cos’è successo GF Vip 7, notte molto movimentata piena di ...

MondoTV241 : GF Vip, Elenoire Ferruzzi furiosa dopo la lite con Luca, ecco cosa sta succedendo #elenoireferruzzi #lucasalatino… - blogtivvu : Ginevra Lamborghini piange al GF Vip, ecco cosa le hanno chiesto in confessionale: “Ho ancora una speranza…”… - IsaeChia : #GfVip 7, Giovanni Ciacci parla di Pamela Prati e racconta di quando lei e Valeria Marini vennero alle mani: ecco c… - AngelaVillani9 : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… - musiclover_blu : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… -