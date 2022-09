GF Vip 7 | coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro

(Di sabato 24 settembre 2022) La scorsa notte tra quelli che seguivano la diretta del Grande Fratello Vip 7 ha fatto scalpore il siparietto traDal, ex gieffino ed ex tronista appena entrato nella seconda puntata di giovedì. Mentre erano appartati in camera a chiacchierare, stesi entrambi su un letto,ha cominciato a leccare e succ*iare le spalle nude diDal, che indossava solo una canotta. Lo guardava maliziosamente negli occhi, mentre il ragazzo ridacchiava. Laha dunque individuato una nuova “vittima” dopo il due di picche rimediato da Luca Salatino? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Soraia Ceruti, contro una Vippona all’interno del GF Vip: “La falsità non ha limiti!” ...

