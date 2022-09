Gazzetta: il Napoli ha definitivamente abbandonato l’idea Keylor Navas (Di sabato 24 settembre 2022) Addio Keylor Navas, il tema ora è il rinnovo di Meret. Nel calcio tutto cambia in fretta. Dall’estate da sopportato a nuovo protagonista del Napoli primo in classifica. Del rinnovo del portiere friulano col Napoli scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita: Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è fiducioso, con l’agente Federico Pastorello il dialogo è aperto. Si cerca di evitare frizioni, ci vorrà un po’ di tempo. Si discute di un rinnovo con un ingaggio da 1,7/1,8 milioni netti. Il segnale, e anche la garanzia – non per forza sbandierato ai quattro venti – sta nel fatto che il Napoli ha definitivamente archiviato l’idea di portare in azzurro l’esperto portiere costaricano Keylor Navas, attualmente al Paris ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Addio, il tema ora è il rinnovo di Meret. Nel calcio tutto cambia in fretta. Dall’estate da sopportato a nuovo protagonista delprimo in classifica. Del rinnovo del portiere friulano colscrive ladello Sport con Maurizio Nicita: Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è fiducioso, con l’agente Federico Pastorello il dialogo è aperto. Si cerca di evitare frizioni, ci vorrà un po’ di tempo. Si discute di un rinnovo con un ingaggio da 1,7/1,8 milioni netti. Il segnale, e anche la garanzia – non per forza sbandierato ai quattro venti – sta nel fatto che ilhaarchiviatodi portare in azzurro l’esperto portiere costaricano, attualmente al Paris ...

napolista : Gazzetta: il Napoli ha definitivamente abbandonato l’idea Keylor Navas Con Meret il dialogo è aperto per il rinnov… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, il rinnovo di Alex Meret non esclude un possibile tentativo per Keylor Navas - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, il rinnovo di Alex Meret non esclude un possibile tentativo per Keylor Navas - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, il rinnovo di Alex Meret non esclude un possibile tentativo per Keylor Navas - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli, il rinnovo di Alex Meret non esclude un possibile tentativo per Keylor Navas -