Danimarca, Hjulmand sulle condizioni di Kjaer: “Valuteremo, ma l’idea è farlo restare con noi” (Di sabato 24 settembre 2022) Il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, in attesa degli esami sul difensore del Milan Simon Kjaer, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del centrale scandinavo: “Simon ha avvertito un leggero dolore alla caviglia, bisognerà valutare le sue condizioni. In questo momento non lo manderemo a casa, siamo appena tornati dalla Croazia. Per come sono le cose ora l’idea è quella di farlo restare con noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Il commissario tecnico della, Kasper, in attesa degli esami sul difensore del Milan Simon, ha fornito aggiornamentidel centrale scandinavo: “Simon ha avvertito un leggero dolore alla caviglia, bisognerà valutare le sue. In questo momento non lo manderemo a casa, siamo appena tornati dalla Croazia. Per come sono le cose oraè quella dicon noi”. SportFace.

AntoVitiello : #Hjulmand, ct della Danimarca, su Simon #Kjaer: “Ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi lo valuteremo.… - TuttoFanta : ??#MILAN, le parole del ct della Danimarca Hjulmand su #Kjaer: 'Lo valuteremo ma non andrà a casa' ??… - sportface2016 : #Danimarca, #Hjulmand sulle condizioni di #Kjaer: 'Valuteremo, ma l'idea è farlo restare con noi' #Milan - Milannews24_com : Danimarca, Hjulmand: «Francia senza Benzema? Giroud non è da meno» - Milannews24_com : #Danimarca, #Hjulmand: «#Francia senza #Benzema? #Giroud non è da meno» -