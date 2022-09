Bastone e carota, così il Sion prova a gestire Balotelli (Di sabato 24 settembre 2022) Sono due i giorni che i tifosi del Sion hanno cerchiato di rosso sul calendario di questa ancor breve stagione: il 31 agosto e il 16 settembre. No, non c’è stato alcun risultato eccezionale, la squadra ottimamente pilotata da Paolo Tramezzani non ha zittito alcun avversario di grido; quelle date riguardano esclusivamente Mario Balotelli. A lungo corteggiato dal vulcanico presidente Christian Constantin, alla fine dello scorso mese SuperMario ha ufficialmente ceduto alla corte del club, sottoscrivendo un ricco contratto. A metà settembre è invece stato diffuso, ed è divenuto velocemente virale, il video nel quale si vede l’attaccante classe ‘90 barcollare fuori da un locale di Losanna. Il nome di Balotelli tira sempre e ovunque, soprattutto in una Super League che raramente è stata in grado di produrre o vendere icone, e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Sono due i giorni che i tifosi delhanno cerchiato di rosso sul calendario di questa ancor breve stagione: il 31 agosto e il 16 settembre. No, non c’è stato alcun risultato eccezionale, la squadra ottimamente pilotata da Paolo Tramezzani non ha zittito alcun avversario di grido; quelle date riguardano esclusivamente Mario. A lungo corteggiato dal vulcanico presidente Christian Constantin, alla fine dello scorso mese SuperMario ha ufficialmente ceduto alla corte del club, sottoscrivendo un ricco contratto. A metà settembre è invece stato diffuso, ed è divenuto velocemente virale, il video nel quale si vede l’attaccante classe ‘90 barcollare fuori da un locale di Losanna. Il nome ditira sempre e ovunque, soprattutto in una Super League che raramente è stata in grado di produrre o vendere icone, e ...

