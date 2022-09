Anticipazioni Uomini e Donne del 24/09/22: scatta il primo bacio nel Trono classico! (Di sabato 24 settembre 2022) Cosa sarà successo negli studi di Uomini e Donne nella registrazione di oggi? Mentre uno dei protagonisti della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi è fra i Vipponi del Gf Vip 7, andiamo a scoprire cosa stanno combinando i nostri nuovi tronisti. Ecco le gustosissime Anticipazioni della pagina Instagram UominieDonneclassicoeover: Trono Over: Gemma sta uscendo con un signore che si chiama Roberto e a lei piace molto. Prosegue la conoscenza tra Ida e Claudio e tra i due sembra andare benino la situazione. Alessandro sta continuando a uscire con Roberta, ma tra i due c’è una discussione su un messaggio e perciò discutono. Al centro studio Pino (cavaliere over) che sta uscendo con la dama Marina. Non si è parlato di Alessandro e Pinuccia. Trono ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022) Cosa sarà successo negli studi dinella registrazione di oggi? Mentre uno dei protagonisti della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi è fra i Vipponi del Gf Vip 7, andiamo a scoprire cosa stanno combinando i nostri nuovi tronisti. Ecco le gustosissimedella pagina Instagramclassicoeover:Over: Gemma sta uscendo con un signore che si chiama Roberto e a lei piace molto. Prosegue la conoscenza tra Ida e Claudio e tra i due sembra andare benino la situazione. Alessandro sta continuando a uscire con Roberta, ma tra i due c’è una discussione su un messaggio e perciò discutono. Al centro studio Pino (cavaliere over) che sta uscendo con la dama Marina. Non si è parlato di Alessandro e Pinuccia....

infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere, Gemma in stop - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere, Gemma in stop - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere Gemma in stop - #Uomini #Donne… - leggoit : Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano frequenta un nuovo cavaliere, Gemma in stop - ParliamoDiNews : Anticipazioni Uomini e Donne 23/09/22: ecco cosa è successo nella registrazione di oggi #23Settembre #Anticipazioni… -