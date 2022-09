Addio Federer, l’abbraccio in campo tra le lacrime con tutta la famiglia (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) Non poteva mancare l’abbraccio finale con tutta la famiglia per Roger Federer, al passo d’Addio alla Laver Cup 2022 di Londra. Dopo l’ultimo match e dopo aver versato già parecchie lacrime, sono arrivati in campo la moglie Mirka con i quattro figli e i genitori di Roger, Robert e Lynette. Emozioni fortissime per tutto il clan del fuoriclasse di Basilea, che a 41 anni lascia il circuito e lo fa con una grande festa ma anche con tanti pianti da parte degli stessi colleghi. LE lacrime DI Federer PARLANDO DELLA MOGLIE MIRKA E DEI FIGLI (VIDEO) IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Non poteva mancarefinale conlaper Roger, al passo d’alla Laver Cup 2022 di Londra. Dopo l’ultimo match e dopo aver versato già parecchie, sono arrivati inla moglie Mirka con i quattro figli e i genitori di Roger, Robert e Lynette. Emozioni fortissime per tutto il clan del fuoriclasse di Basilea, che a 41 anni lascia il circuito e lo fa con una grande festa ma anche con tanti pianti da parte degli stessi colleghi. LEDIPARLANDO DELLA MOGLIE MIRKA E DEI FIGLI () ILSportFace.

