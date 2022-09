Windtre ancora main partner dell’AC Monza (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 settembre 2022 – Windtre scende in campo al fianco dell’AC Monza anche per lo storico debutto in serie A. L’azienda di tlc, che ha affiancato il club lombardo durante lo straordinario percorso dalla serie C al massimo campionato, ha rinnovato, infatti, l’accordo di collaborazione per la quinta stagione consecutiva. Windtre, in qualità di main partner, sarà presente all’U-Power Stadium con il suo brand in occasione di tutte le partite dei biancorossi di campionato e Coppa Italia. “Siamo molto orgogliosi di questa partnership”, commenta Gianluca Corti, Amministratore Delegato di Windtre. “Il Monza è, infatti, un club storico nel panorama calcistico italiano, con una società forte ed ambiziosa, che punta a consolidare la sua ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 settembre 2022 –scende in campo al fiancoanche per lo storico debutto in serie A. L’azienda di tlc, che ha affiancato il club lombardo durante lo straordinario percorso dalla serie C al massimo campionato, ha rinnovato, infatti, l’accordo di collaborazione per la quinta stagione consecutiva., in qualità di, sarà presente all’U-Power Stadium con il suo brand in occasione di tutte le partite dei biancorossi di campionato e Coppa Italia. “Siamo molto orgogliosi di questaship”, commenta Gianluca Corti, Amministratore Delegato di. “Ilè, infatti, un club storico nel panorama calcistico italiano, con una società forte ed ambiziosa, che punta a consolidare la sua ...

