Vicenza, in corso la conferenza delle forze di polizia europee (G4): task force comuni per la tutela ambientale (Di venerdì 23 settembre 2022) È in corso, presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, la conferenza di vertice (G4) delle gendarmerie e delle forze di polizia europee a statuto militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese. Dopo aver trattato l’argomento della formazione congiunta, i vertici delle quattro forze di polizia si sono soffermati sulla tutela dell’ambiente. L’Arma dei Carabinieri, la più grande polizia ambientale d’Europa, ha convenuto con le paritetiche Istituzioni sulla necessità della promozione di una comune visione strategica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) È in, presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di, ladi vertice (G4)gendarmerie edia statuto militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese. Dopo aver trattato l’argomento della formazione congiunta, i verticiquattrodisi sono soffermati sulladell’ambiente. L’Arma dei Carabinieri, la più granded’Europa, ha convenuto con le paritetiche Istituzioni sulla necessità della promozione di una comune visione strategica ...

fattoquotidiano : Vicenza, in corso la conferenza delle forze di polizia europee (G4): task force comuni per la tutela ambientale - cattin2016 : RT @VotaLaVITA: VICENZA ? ti aspettiamo VENERDÌ 23 SETTEMBRE dalle 15,30 alle 20 in corso Palladio. ?? I Candidati VITA illustrano il progr… - giudice_flora : RT @VotaLaVITA: VICENZA ? ti aspettiamo VENERDÌ 23 SETTEMBRE dalle 15,30 alle 20 in corso Palladio. ?? I Candidati VITA illustrano il progr… - Marc_OTSS : RT @VotaLaVITA: VICENZA ? ti aspettiamo VENERDÌ 23 SETTEMBRE dalle 15,30 alle 20 in corso Palladio. ?? I Candidati VITA illustrano il progr… - Fabrilucci : RT @VotaLaVITA: VICENZA ? ti aspettiamo VENERDÌ 23 SETTEMBRE dalle 15,30 alle 20 in corso Palladio. ?? I Candidati VITA illustrano il progr… -