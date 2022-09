"Tra noi è finita. Ve lo dico io perché...": Wanda Nara sotterra Icardi (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli". Wanda Nara lo scrive a chiare lettere sui social: tra lei e Mauro Icardi è finita veramente. Addio a una delle coppie più chiacchierate del mondo del calcio. Se la modella ha detto la sua, dai social dell'attaccante del Galatasaray non è arrivato ancora nessun commento. La storia tra Wanda Nara e Icardi è sempre stata sotto i riflettori, sin dalla sua nascita nel 2013 con il tradimento della showgirl a Maxi Lopez, amico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli".lo scrive a chiare lettere sui social: tra lei e Mauroveramente. Addio a una delle coppie più chiacchierate del mondo del calcio. Se la modella ha detto la sua, dai social dell'attaccante del Galatasaray non è arrivato ancora nessun commento. La storia traè sempre stata sotto i riflettori, sin dalla sua nascita nel 2013 con il tradimento della showgirl a Maxi Lopez, amico ...

