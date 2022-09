Tengono le luci in casa accese troppo a lungo: spara e uccide l’ex moglie e suo figlio (Di venerdì 23 settembre 2022) Michael Williams, 48 anni, ha ucciso l’ex moglie Marsha Ebanks-Williams e il figlio 28enne Robert Adams. Il movente? Le luci in casa erano rimaste accese troppo a lungo. La coppia aveva divorziato lo scorso giugno, ma viveva ancora sotto lo stesso tetto con il primogenito della donna, avuto da una precedente relazione, e i loro bambini di cinque e sei anni. Tra i due erano solite scoppiare accese discussioni: l’uomo sosteneva, infatti, che lei sprecasse troppa corrente. Il giorno delitto Williams è uscito di casa solo dopo aver chiuso a chiave il quadro elettrico, ma al suo ritorno si è imbattuto in una spiacevole sorpresa: le luci accese. A quel punto, in preda all’ira, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Michael Williams, 48 anni, ha uccisoMarsha Ebanks-Williams e il28enne Robert Adams. Il movente? Leinerano rimaste. La coppia aveva divorziato lo scorso giugno, ma viveva ancora sotto lo stesso tetto con il primogenito della donna, avuto da una precedente relazione, e i loro bambini di cinque e sei anni. Tra i due erano solite scoppiarediscussioni: l’uomo sosteneva, infatti, che lei sprecasse troppa corrente. Il giorno delitto Williams è uscito disolo dopo aver chiuso a chiave il quadro elettrico, ma al suo ritorno si è imbattuto in una spiacevole sorpresa: le. A quel punto, in preda all’ira, ha ...

