Pfas in Veneto, il rapporto Onu: “Oltre 300mila hanno bevuto acqua contaminata. La Regione non monitora e non informa” (Di venerdì 23 settembre 2022) Nove mesi dopo la visita in Veneto del relatore speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata resa nota la relazione sull’inquinamento da Pfas in Veneto e in altre aree italiane. Il documento redatto da Marcos Orellana accusa la Regione Veneto di non aver effettuato screening sulla popolazione di tutte le località dove è stata o viene ancora oggi attinta acqua dalla falda contenente le sostanze perfluoroalchiliche. InOltre i cittadini non avrebbero ricevuto informazioni adeguate per evitare l’utilizzo dell’acqua contaminata. Ad interessare l’Onu erano state Pfas.land e le Mamme No Pfas. Il rapporto manifesta “una grave preoccupazione per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Nove mesi dopo la visita indel relatore speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata resa nota la relazione sull’inquinamento daine in altre aree italiane. Il documento redatto da Marcos Orellana accusa ladi non aver effettuato screening sulla popolazione di tutte le località dove è stata o viene ancora oggi attintadalla falda contenente le sostanze perfluoroalchiliche. Ini cittadini non avrebbero ricevutozioni adeguate per evitare l’utilizzo dell’. Ad interessare l’Onu erano state.land e le Mamme No. Ilmanifesta “una grave preoccupazione per la ...

la_lagigogin : RT @DomaniGiornale: Ilva, Solvay, l'emergenza Pfas in Veneto. Perché in campagna elettorale nessuno parla del problema dei siti industriali… - mariali94316534 : RT @DomaniGiornale: Ilva, Solvay, l'emergenza Pfas in Veneto. Perché in campagna elettorale nessuno parla del problema dei siti industriali… - DomaniGiornale : Ilva, Solvay, l'emergenza Pfas in Veneto. Perché in campagna elettorale nessuno parla del problema dei siti industr… - pd_verona : Pfas, il Pd Veneto incontra i comitati. Rotta: impegno per il Collettore di Cologna Veneta - pd_verona : PFAS Il Pd Veneto incontra i comitati -