Motocross delle Nazioni 2022 in tv | programma | orari | calendario | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Siamo giunti ormai ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo, innegli Stati Uniti nel corso di questo weekend, per dare il consueto “arrivederci” alla stagione. Saranno addirittura 34 leimpegnate sul tracciato di RedBud, nel Michigan, con l’Italia che proverà il bis dopo lo storico successo centrato 12 mesi fa sulla pista di Mantova. Anche se la compagine azzurra non parte tra le grandi favorite, può schierare una line-up davvero interessante con Antonio Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open) mentre Alberto Forato sarà la nostra riserva, davvero di lusso in questo caso. Il, come consuetudine, sarà quanto mai fitto, con la giornata di sabato che vedrà i piloti in azione per ...