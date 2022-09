Migranti | Ong | 81 morti di fronte alla costa siriana

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sale a 81, per lo più donne e bambini, il numero deinel naufragio delle ultime ore avvenuto tra le coste libanese e. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti ...

Sale a 81 morti, per lo più donne e bambini, il numero deimorti nel naufragio delle ultime ore avvenuto tra le coste libanese e siriana. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il numero dei dispersi è ancora ...erano partiti dal Libano. 'Secondo i sopravvissuti, la loro barca era partita dal Libano giorni fa', ha affermato il responsabile dei porti siriani, Samer Kbrasli. Secondo le autorità di ... Migranti, flusso continuo. Altri 250 nella notte, l'Ong ne scarica 402 Sale a 81 morti, per lo più donne e bambini, il numero dei migranti morti nel naufragio delle ultime ore avvenuto tra le coste libanese e siriana. (ANSA) ...Il racconto di chi ha navigato con i 398 migranti che sono approdati ieri a Taranto «Quelle che vengono annunciate come misure importanti per sostenere le imprese ormai ad un passo dal tracollo, sono ...