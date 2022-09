Letta in una piazza triste e rassegnata si appella alla Costituzione antifascista e a Berlinguer (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo show lo ha fatto il solito Vincenzo De Luca. A base di insulti. Per consolare quelli del Pd che erano di meno del popolo di centrodestra che giovedì affollava quella stessa piazza del Popolo, ha detto: “Ieri in questa piazza c’è stato un evento strano, metà psichedelico e metà sagra burina”. E ancora: “C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane; un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione, con un giglio in mano, una immagine incantevole. Ma è bastato che cominciasse a parlare perché l’incanto svanisse e apparisse a sora Cecioni, a sora Gina“. Una gag, che forse ha strappato qualche risata. Soprattutto quando De Luca se l’è presa con lo stesso Letta: “Non offriamo un segretario scoppiettante e pirotecnico…vabbè, questo non ce l’ha”. Per il resto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo show lo ha fatto il solito Vincenzo De Luca. A base di insulti. Per consolare quelli del Pd che erano di meno del popolo di centrodestra che giovedì affollava quella stessadel Popolo, ha detto: “Ieri in questac’è stato un evento strano, metà psichedelico e metà sagra burina”. E ancora: “C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane; un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione, con un giglio in mano, una immagine incantevole. Ma è bastato che cominciasse a parlare perché l’incanto svanisse e apparisse a sora Cecioni, a sora Gina“. Una gag, che forse ha strappato qualche risata. Soprattutto quando De Luca se l’è presa con lo stesso: “Non offriamo un segretario scoppiettante e pirotecnico…vabbè, questo non ce l’ha”. Per il resto ...

LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - CarloScalmana : RT @AlbertoSamona: Guarda caso la vicenda dei fondi russi a partiti italiani si è sgonfiata subito perché era una bufala. La realtà sono in… - Brigante1959 : RT @Rosalba_Falzone: Letta dice che la Meloni ha gettato la maschera, perché appoggia i no vax, come se appoggiasse dei delinquenti, degli… -