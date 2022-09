Italia, Tonali non ce la fa: il centrocampista torna a casa (Di venerdì 23 settembre 2022) Sandro Tonali non ce la fa: il centrocampista azzurro lascia il ritiro e torna a Milanello per risolvere l’affaticamento muscolare Roberto Mancini per la partita contro l’Inghilterra di Nations League dovrà fare a meno di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ancora alle prese con un affaticamento muscolare, non è riuscito a recuperare. Salterà, dunque, le partite con gli inglesi e l’Ungheria, al suo posto il Ct utilizzerà Pobega. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Sandronon ce la fa: ilazzurro lascia il ritiro ea Milanello per risolvere l’affaticamento muscolare Roberto Mancini per la partita contro l’Inghilterra di Nations League dovrà fare a meno di Sandro. Ildel Milan ancora alle prese con un affaticamento muscolare, non è riuscito a recuperare. Salterà, dunque, le partite con gli inglesi e l’Ungheria, al suo posto il Ct utilizzerà Pobega. L'articolo proviene da Calcio News 24.

