Italia-Inghilterra 1-0 | Raspadori affonda gli inglesi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 23 settembre 2022) Con un secondo tempo di spessore, l`si aggiudica il match di Nations League contro l`per 1-0 e torna in corsa per un posto alle Finals.a 8 punti a -2 dall`Ungheria, che ha vinto in Germania 1-0. Decisivo il match proprio contro gli ungheresi a Budapest. E' una buonasin dai primi minuti. Dopo 4 minuti prima opportunità per l'con Di Lorenzo che parte in profondità e calcia, Pope para ma il gioco era fermo per fuorigioco dell'esterno azzurro. Passa un minuto, Dimarco crossa per Scamacca che colpisce di testa e Pope riesce in qualche modo a parare, Maguire allontana in angolo. L'fatica ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma, buona partenza degli Azzurri sia in fase difensiva che offensiva. I ritmi calano leggermente nella fase ...