Inter, Steven Zhang chiede aiuto a Goldman Sachs. Cessione definitiva? Solo con offerta monstre

Steven Zhang cerca soci per l'Inter e si affida a Goldman Sachs. Novità sul fronte societario dell'Inter riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il presidente nerazzurro Steven Zhang, rientrato ieri in Italia dagli USA, avrebbe chiesto a Goldman Sachs di trovare qualcuno che lo possa affiancare nella gestione del club. "Dopo aver incontrato i consulenti di Goldman, si sono infatti rafforzati i piani di Steven: in testa sempre la ricerca di un socio che alleggerisca l'impegno di Suning e aiuti a rientrare dal prestito di 275 milioni ricevuto dal fondo Oaktree. Senza scordare che, pur senza un "mandato", l'Inter non può che essere aperta all'ipotesi di una cessione definitiva.

