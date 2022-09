Inter, ricorso di una banca cinese per i compensi di Zhang da presidente (Di venerdì 23 settembre 2022) Dalla Cina non arrivano buone notizie per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. L’istituto di credito cinese China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, rappresentata dallo studio legale D’Andrea &Partners, ha infatti depositato lo scorso 27 luglio un ricorso nei confronti del club nerazzurro. Nel mirino della banca ci sono i compensi ricevuti dall’imprenditore cinese Steven Zhang in qualità di presidente della società lombarda. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Dalla Cina non arrivano buone notizie per ildell’, Steven. L’istituto di creditoChina Construction Bank (Asia) Corporation Limited, rappresentata dallo studio legale D’Andrea &Partners, ha infatti depositato lo scorso 27 luglio unnei confronti del club nerazzurro. Nel mirino dellaci sono iricevuti dall’imprenditoreStevenin qualità didella società lombarda. SportFace.

