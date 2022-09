Inquinamento ambientale aumenta morti per tumore (Di venerdì 23 settembre 2022) Si muore di tumore "soprattutto dove l'Inquinamento ambientale è più elevato, anche se si tratta di zone in cui le abitudini di vita sono in genere più sane". Lo prova una nuova ricerca scientifica che ha voluto approfondire appunto quanto tra i principali elementi in grado di indurre la proliferazione tumorale ci sia l'Inquinamento ambientale. I tumori sono oggi la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari. E negli ultimi decenni di ricerca sul cancro, lo stile di vita (in particolare abitudini come obesità, sedentarietà, scorretta alimentazione, alcolismo e fumo) e fattori casuali o genetici sono stati indicati come cause principali nello sviluppo dei tumori. aumenta, però, sempre più la consapevolezza che l'Inquinamento abbia un peso ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) Si muore di"soprattutto dove l'è più elevato, anche se si tratta di zone in cui le abitudini di vita sono in genere più sane". Lo prova una nuova ricerca scientifica che ha voluto approfondire appunto quanto tra i principali elementi in grado di indurre la proliferazione tumorale ci sia l'. I tumori sono oggi la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari. E negli ultimi decenni di ricerca sul cancro, lo stile di vita (in particolare abitudini come obesità, sedentarietà, scorretta alimentazione, alcolismo e fumo) e fattori casuali o genetici sono stati indicati come cause principali nello sviluppo dei tumori., però, sempre più la consapevolezza che l'abbia un peso ...

