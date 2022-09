Icardi e Wanda Nara si sono separati | l’annuncio ufficiale di lei

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 settembre 2022) Da diversi mesi circolano rumor sulla separazione di Mauro. Tutto è nato perché una dipendente della coppia ad inizio agosto ha divulgato un messaggio vocale in cui la sua datrice di lavoro le rivela di voler divorziare: “Ciao carmen sai chevenuta qui in Argentina perché mi sto per divorziare da Mauro. Adessodietro a questa cosa e sto organizzando il divorzio. Ho intenzione di restare qualche giorno e poi però tornerò a prendere tutte le mie cose. Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio“. Già ad ottobre 2021 erano circolate le prime voci sulla presunta separazione trae la, masi era affrettata a spiegare che lei e il marito non avevano nessuna intenzione di rompere: “La verità è che ho ...