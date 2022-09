Grande Fratello Vip, Attilio Romita attacca Alfonso Signorini: “Non so che ca**o vuole da me. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale” (Di venerdì 23 settembre 2022) Attilio Romita attacca Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip. Motivo del malcontento è la poca presa in considerazione durante l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5. Le sue esternazioni fuorionda non sono passate inosservate dai telespettatori e ora stanno facendo il giro dei social, tanto da farlo diventare il nuovo idolo di Twitter. A tenere banco durante l’ultima puntata sono state alcune donne della casa come Ginevra Lamborghini e Pamela Prati. Per questo, l’ex giornalista Rai si è sentito messo in disparte e non coinvolto. “Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi – si sfoga con Charlie Gnocchi – Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)e la produzione delVip. Motivo del malcontento è la poca presa in considerazione durante l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5. Le sue esternazioni fuorionda non sono passate inosservate dai telespettatori e ora stanno facendo il giro dei social, tanto da farlo diventare il nuovo idolo di Twitter. A tenere banco durante l’ultima puntata sono state alcune donne della casa come Ginevra Lamborghini e Pamela Prati. Per questo, l’ex giornalista Rai si è sentito messo in disparte e non coinvolto. “non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi – si sfoga con Charlie Gnocchi – Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. ...

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - Malcontenta1 : RT @jes_loveislove: Io avevo bisogno di una motivazione in più per guardare il grande fratello Edoardo donnamaria me l’ha donata #gfvip… - Mirkus57 : @berlusconi @Drittorovescio_ A quando, al Grande fratello? - sighmarty00 : RT @jes_loveislove: Io avevo bisogno di una motivazione in più per guardare il grande fratello Edoardo donnamaria me l’ha donata #gfvip… -