Federmanager agli 'Stati generali Export' per crescita all'estero di manager e aziende (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - Il presidente di Federmanager e Cida, Stefano Cuzzilla, ha preso parte al panel di apertura della quarta edizione degli 'Stati generali dell'Export', importante manifestazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - Il presidente die Cida, Stefano Cuzzilla, ha preso parte al panel di apertura della quarta edizione degli 'dell'', importante manifestazione ...

ledicoladelsud : Federmanager agli ‘Stati generali Export’ per crescita all’estero di manager e aziende - lifestyleblogit : Federmanager agli 'Stati generali Export' per crescita all’estero di manager e aziende - - fisco24_info : Federmanager agli 'Stati generali Export' per crescita all’estero di manager e aziende: (Adnkronos) - Il presidente… - italiaserait : Federmanager agli ‘Stati generali Export’ per crescita all’estero di manager e aziende - News24_it : Federmanager agli 'Stati generali Export' per crescita all’estero di manager e aziende -