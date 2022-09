Elezioni | Orlando | ' nostro impegno per società diversa e più umana'

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Noi non vogliamo che una ragazza per interrompere la gravidanza ascolti battito del cuore del feto, non vogliamo che crescano le disuguaglianze". Lo ha detto Andreadal palco del Pd a piazza del Popolo. "Noi siamo per il lavoro protetto, vogliamo che il lavoro sottopagato sia a chiamato con il suo nome, sfruttamento, e che nessuno venga sfruttato. Dobbiamo promettere che se vinceremo ci candidiamo a costruire unae più", ha aggiunto il ministro del Lavoro.

... nazionali e regionali, con i candidati alle prossime politiche nazionali. Abbiamo ... Ministro della Cultura, e Andrea, Ministro del Lavoro), ex - ministri (Maria Stella Gelmini, ...Si impegna ad approvare la riforma della non autosufficienza proposta dal ministro Andrea... Anche il centrodestra si assume l'impegno, se dovesse vincere le e formare un governo, di ...
Nel marzo 2018 Andrea Orlando giunse al voto da ministro della Giustizia uscente. Oggi le ultime pratiche sbrigate a poche ore dalla fine della campagna elettorale sono quelle proprie del titolare del ...