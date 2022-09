Elezioni, l’ingerenza di Von Der Leyen è una gaffe o è strategia? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 23 settembre 2022) Elezioni, l’ingerenza di Von Der Leyen è una gaffe o è strategia? Alle 16 la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)di Von Derè unao è? Alle 16 laconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

gerardofortuna : Von der Leyen 'ha rotto il rigoroso silenzio che si era imposta sulle elezioni per evitare di essere accusata di in… - giandomenic45 : RT @dgiumanini: La @UrsulavonderLe3 ha minacciato l’Italia Che me pilotare le elezioni ? Ingerenza gravissima Invocare subito le sue dim… - Vale339Vale : RT @dgiumanini: La @UrsulavonderLe3 ha minacciato l’Italia Che me pilotare le elezioni ? Ingerenza gravissima Invocare subito le sue dim… - CoreyTa43187447 : @Cambiacasacca Il governo e il PdC sono dimissionari e, siccome sappiamo da che parte stavano, non stupiscono. I pa… - Anna230778 : @Poghos2003 @Corriere @matteosalvinimi -