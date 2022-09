Da Amazon un programma per l’inserimento lavorativo delle persone sorde (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – In occasione della Giornata Internazionale della Lingua dei Segni, Amazon presenta un programma di inserimento lavorativo di persone sorde nei suoi centri di distribuzione in Italia. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, conta già l’inserimento di 50 persone in tutta Italia. “Siamo davvero molto orgogliosi che questa importante iniziativa di inclusione sia iniziata in Italia dai nostri centri di distribuzione. Conoscere, imparare ed essere sempre aperti al punto di vista degli altri è ciò che contraddistingue il nostro modo di guardare al futuro, di lavorare e innovare. Crediamo che la diversità in tutte le sue molteplici sfaccettature sia un valore aggiunto e una ricchezza da cui trarre nuovi spunti e idee. Questo nuovo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – In occasione della Giornata Internazionale della Lingua dei Segni,presenta undi inserimentodinei suoi centri di distribuzione in Italia. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, conta giàdi 50in tutta Italia. “Siamo davvero molto orgogliosi che questa importante iniziativa di inclusione sia iniziata in Italia dai nostri centri di distribuzione. Conoscere, imparare ed essere sempre aperti al punto di vista degli altri è ciò che contraddistingue il nostro modo di guardare al futuro, di lavorare e innovare. Crediamo che la diversità in tutte le sue molteplici sfaccettature sia un valore aggiunto e una ricchezza da cui trarre nuovi spunti e idee. Questo nuovo ...

