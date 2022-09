qn_lanazione : Compiono l'impresa impossibile: scalare le Alpi Apuane settentrionali in un giorno - ricordosospeso : RT @ginnasticando: ??????Le Farfalle sono ORO mondiale nella specialità dei 5 cerchi! ??Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti,… - IlariaFerrari13 : RT @ginnasticando: ??????Le Farfalle sono ORO mondiale nella specialità dei 5 cerchi! ??Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti,… - soufflegirlpond : RT @ginnasticando: ??????Le Farfalle sono ORO mondiale nella specialità dei 5 cerchi! ??Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti,… - piripetenusmeow : RT @ginnasticando: ??????Le Farfalle sono ORO mondiale nella specialità dei 5 cerchi! ??Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti,… -

LA NAZIONE

Due compagni di montagna e amici escurionisti hanno attraversato tutte le catene montuose settentrionali della Toscana. Partenza per le 6.45 da Vinca e discesa alle ...I personaggi blu sono donne e uomini fuori dell'ordinario legati al mare. Atleti chegrandi imprese, sportivi che prendono parte a importanti competizioni, imprenditori che si ...in, ... Compiono l'impresa impossibile: scalare le Alpi Apuane settentrionali in un giorno Due compagni di montagna e amici escurionisti hanno attraversato tutte le catene montuose settentrionali della Toscana. Partenza per le 6.45 da Vinca e discesa alle 19.30 ...Entro il 2026, almeno mille imprese italiane dovranno aver superato i test che certificano l`abbattimento di ogni forma di gender gap sui luoghi di lavoro ...