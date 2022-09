Ciclismo, Mondiali 2022: la startlist della prova in linea femminile. Elisa Balsamo con il numero 1 (Di venerdì 23 settembre 2022) Elisa Balsamo mette in palio il proprio titolo: domani va in scena la prova in linea dei Mondiali di Ciclismo al femminile. L’Italia si affida alla propria stella, ma ha a disposizione una squadra super che può puntare nuovamente al successo. Ovviamente sarà sfida tra il Bel Paese ed i Paesi Bassi: i problemi fisici di Annemiek van Vleuten spaventano, ma ci sono una serie di atlete di qualità eccelsa (Marianne Vos su tutte). Andiamo a scoprire la startlist completa della prova in linea di domani in quel di Wollongong. startlist Mondiali Ciclismo FEMMINILI 2022 ITALIA 1 Balsamo Elisa ITA 2 CECCHINI ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022)mette in palio il proprio titolo: domani va in scena laindeidial. L’Italia si affida alla propria stella, ma ha a disposizione una squadra super che può puntare nuovamente al successo. Ovviamente sarà sfida tra il Bel Paese ed i Paesi Bassi: i problemi fisici di Annemiek van Vleuten spaventano, ma ci sono una serie di atlete di qualità eccelsa (Marianne Vos su tutte). Andiamo a scoprire lacompletaindi domani in quel di Wollongong.FEMMINILIITALIA 1ITA 2 CECCHINI ...

