Che cos'è il quiet quitting (Di venerdì 23 settembre 2022) Consiste nel lavorare nei tempi e nei modi indicati dal contratto, senza fare straordinari o assumersi responsabilità straordinarie, e nel periodo post-pandemia questo fenomeno, non nuovo, è sempre più visibile Leggi su wired (Di venerdì 23 settembre 2022) Consiste nel lavorare nei tempi e nei modi indicati dal contratto, senza fare straordinari o assumersi responsabilità straordinarie, e nel periodo post-pandemia questo fenomeno, non nuovo, è sempre più visibile

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - mannocchia : Ho osservato la fine della campagna elettorale con Pina che non ha parole d'ordine ma ha un metodo: se non ascolti,… - NaliOfficial : Quando immaginavo la copertina di #Bellissima volevo funzionasse al contrario. Che fosse imperfetta, che creasse un… - callingpostit_ : Ma per utenti esterni è gratis anche a Verona e io spendo meno ad andare a Verona che a tornare a Trento amici ma c… - cicciorosina : @mercuri60654635 @sononetta già hai dato per scontato che sono grillino e siciliano cos'altro sai di me che io non so mercurio cromo? -