Cane lasciato a morire in una gabbia – mesi dopo tutti piangono quando vedono dove è finito (Di venerdì 23 settembre 2022) tutti gli animali del mondo meritano amore e rispetto. Ma di tanto in tanto sentiamo parlare di creature a quattro zampe ferite dalle persone. quando abbiamo saputo il destino del Cane Milo, il nostro cuore è andato in pezzi. Il povero cagnolino è stato così maltrattato che per coloro che lo hanno salvato è stato difficile capire che si trattava di un Cane. Aveva il pelo così ammassato e sporco che si faceva fatica a vederlo. quando lo hanno salvato, lui si era quasi arreso. Ma dopo un lungo periodo di maltrattamenti, il suo grande sogno finalmente è diventato realtà. ATTENZIONE: l’articolo contiene immagini forti. È comunemente noto che il Cane è il migliore amico dell’uomo. Nonostante queste bellissime creature non sappiano parlare, sanno ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 23 settembre 2022)gli animali del mondo meritano amore e rispetto. Ma di tanto in tanto sentiamo parlare di creature a quattro zampe ferite dalle persone.abbiamo saputo il destino delMilo, il nostro cuore è andato in pezzi. Il povero cagnolino è stato così maltrattato che per coloro che lo hanno salvato è stato difficile capire che si trattava di un. Aveva il pelo così ammassato e sporco che si faceva fatica a vederlo.lo hanno salvato, lui si era quasi arreso. Maun lungo periodo di maltrattamenti, il suo grande sogno finalmente è diventato realtà. ATTENZIONE: l’articolo contiene immagini forti. È comunemente noto che ilè il migliore amico dell’uomo. Nonostante queste bellissime creature non sappiano parlare, sanno ...

confusolo : RT @KateFont73: @Fede94129901 I cani in appartamento non soffrono se vengono regolarmente portati fuori e possono godere della compagnia de… - gpalmero3 : RT @KateFont73: @Fede94129901 I cani in appartamento non soffrono se vengono regolarmente portati fuori e possono godere della compagnia de… - 24zampe : RT @KateFont73: @Fede94129901 I cani in appartamento non soffrono se vengono regolarmente portati fuori e possono godere della compagnia de… - KateFont73 : @Fede94129901 I cani in appartamento non soffrono se vengono regolarmente portati fuori e possono godere della comp… - luposilenzioso2 : RT @3Minimal: @nadielini @luposilenzioso2 Se sono riuscito a spiegarti cos'è l'amore di un cane e tu sarai capace di regalare un amore che… -