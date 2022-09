Calciomercato | un ex Serie A raggiunge gli Emirati | giocherà con Pjanic

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 settembre 2022) Si sa che il capitale arabo, in questo caso degliArabi Uniti, può attirare tantissimi giocatori a fine carriera dentro i propri campionati. Inoltre, considerando i Mondiali in Qatar, questi investimenti vengono visti di buon occhio dalle società, in un mercato che vuole espandersi. Così, come riportato da Fabrizio Romano, Kostas Manolas ha accettato la chiamata delle sirene del Medio Oriente. Il difensore greco, ex Roma e Napoli tra le altre, sarà un nuovo giocatore del Sharjah FC. Il greco ha così lasciato l’Olympiacos in patria per passare nella UAE Pro League, il massimo campionato degliArabi Uniti. FOTO: Getty – Manolas-Juventus-Napoli Il centrale 31enne aveva collezionato ben 216 presenze inA con le maglie di Roma e Napoli, sfiorando più volte lo Scudetto e vincendo una Coppa Italia con il Napoli ...