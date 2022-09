Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 22 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 23 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Porta a Porta per le Elezioni ha totalizzato 1526 spettatori (share 9.57%); su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2266 spettatori, 19.48% di share. Lo show Max Angioni: Miracolato su Italia1 ha portato a casa 932 spettatori (6.09%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la puntata del docureality Nudi contro tutti ha totalizzato 1198 spettatori (6.51%), mentre su Rai3 il film Criminali come noi ne ha avuti 753 (4.26%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha interessato 767 spettatori (5.75%) e ...