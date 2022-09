Arruolamento forzato in Russia, code al confine con la Georgia: "Mi spezzo un braccio pur di non partire" (Di venerdì 23 settembre 2022) Lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Georgia, secondo quanto riferisce la Bbc, che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 settembre 2022) Lunghesi sono formate nella notte altra, secondo quanto riferisce la Bbc, che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi...

