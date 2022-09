"Amo una donna, non sono madre". Schlein anti-Meloni ma la piazza Pd è semivuota (Di venerdì 23 settembre 2022) "La rimonta è possibile, andiamo a vincere". A 24 ore dal comizio di chiusura di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il leader dem Enrico Letta sale sul palco per marcare le differenze rispetto alla destra. "Noi siamo uniti, siamo tutti qui e parliamo di futuro, loro sono divisi e sono il passato", attacca. La manifestazione dell'Italia "democratica e progressista" vuole essere, sin dalle premesse, un ultimo miglio corale. Ad aprire 'le danze' è la Canzone Popolare di Ivano Fossati, che ricorda la sfida di Romano Prodi nel 2001, poi l'orchestra intona "Bella ciao" e i militanti cantano a squarciagola. Sul palco si alternano sindaci, governatori, ministri, parlamentari. Hanno due minuti a testa per mettere in chiaro cosa ci si gioca domenica. Si lotta insieme, fino all'ultimo. Si vincerà e si perderà ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) "La rimonta è possibile, andiamo a vincere". A 24 ore dal comizio di chiusura di Giorgia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il leader dem Enrico Letta sale sul palco per marcare le differenze rispetto alla destra. "Noi siamo uniti, siamo tutti qui e parliamo di futuro, lorodivisi eil passato", attacca. La manifestazione dell'Italia "democratica e progressista" vuole essere, sin dalle premesse, un ultimo miglio corale. Ad aprire 'le danze' è la Canzone Popolare di Ivano Fossati, che ricorda la sfida di Romano Prodi nel 2001, poi l'orchestra intona "Bella ciao" e i militcantano a squarciagola. Sul palco si alternano sindaci, governatori, ministri, parlamentari. Hanno due minuti a testa per mettere in chiaro cosa ci si gioca domenica. Si lotta insieme, fino all'ultimo. Si vincerà e si perderà ...

