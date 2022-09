Wta Tokyo 2022: programma, orari e ordine di gioco quarti di finale venerdì 23 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Tokyo 2022 per la giornata di venerdì 23 settembre. Si giocano i quarti di finale, con solamente tre teste di serie ancora in corsa. Aprono il programma Martic e Zhang, poi sarà il turno dell’interessante sfida tra due brave protagoniste di questa stagione come Kudermetova e Haddad Maia. Muguruza e Samsonova giocheranno il terzo match sul Centrale, mentre la sessione serale spetta alla Zheng contro l’americana di origini asiatiche Liu. Ecco nel dettaglio l’ordine di gioco. CENTER COURT Ore 05:00: Martic vs Zhang a seguire: (4) Kudermetova vs (5) Haddad Maia a seguire: Samsonova vs (3) Muguruza Non prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilcon glie l’didel torneo Wta diper la giornata di23. Si giocano idi, con solamente tre teste di serie ancora in corsa. Aprono ilMartic e Zhang, poi sarà il turno dell’interessante sfida tra due brave protagoniste di questa stagione come Kudermetova e Haddad Maia. Muguruza e Samsonova giocheranno il terzo match sul Centrale, mentre la sessione serale spetta alla Zheng contro l’americana di origini asiatiche Liu. Ecco nel dettaglio l’di. CENTER COURT Ore 05:00: Martic vs Zhang a seguire: (4) Kudermetova vs (5) Haddad Maia a seguire: Samsonova vs (3) Muguruza Non prima ...

