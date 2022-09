Ultime Notizie – Sanità, mobbing e demansionamento: ricorso contro l’ospedale Sant’Andrea (Di giovedì 22 settembre 2022) Atti persecutori, mobbing e demansionamento. A denunciarli è un ricorso al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro, contro l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, promosso dalla dott.ssa Maria Beatrice Palma De Marco, rappresentata dall’avvocato Riccardo Demontis. Il procedimento è attualmente in corso, pertanto l’Azienda, interpellata dall’Adnkronos, non ritiene opportuno riportare alcun commento. La dott.ssa De Marco è dipendente presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea con qualifica di dirigente sanitario psicologo, con anzianità superiore a 15 anni. Fin dagli inizi del rapporto di lavoro ha lamentato ripetutamente e continuativamente, si scrive nel ricorso, “soprusi, ingerenze e violazioni contrattuali durante lo svolgimento della propria ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Atti persecutori,. A denunciarli è unal Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro,l’Azienda ospedaliero-universitaria, promosso dalla dott.ssa Maria Beatrice Palma De Marco, rappresentata dall’avvocato Riccardo Demontis. Il procedimento è attualmente in corso, pertanto l’Azienda, interpellata dall’Adnkronos, non ritiene opportuno riportare alcun commento. La dott.ssa De Marco è dipendente presso l’Azienda ospedaliero-universitariacon qualifica di dirigente sanitario psicologo, con anzianità superiore a 15 anni. Fin dagli inizi del rapporto di lavoro ha lamentato ripetutamente e continuativamente, si scrive nel, “soprusi, ingerenze e violazioni contrattuali durante lo svolgimento della propria ...

