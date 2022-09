Terremoto a Modena | due forti scosse avvertite fino in Toscana | magnitudo 3 8 e 3 2

SkyTG24 : Terremoto Modena, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 - emiliobolles : RT @RossEleven: #terremoto in provincia di #Modena - LucaCaricchi : RT @mondoterremoti: Un nuovo #terremoto di magnitudo preliminare compresa tra 3.7 e 4.2 è avvenuto alle ore 17:47 nella zona/provincia di #… - SilviaNenna : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.7 e 4.2 ore 17:47 IT del 22-09-2022, prov/zona Modena #INGV_32830781 - Luna61710831 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.7 e 4.2 ore 17:47 IT del 22-09-2022, prov/zona Modena #INGV_32830781 -

Fanpage.it

Al momento non si hanno notizie di feriti o danni Undi magnitudo 4.1 , secondo una stima ... la scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.4 ha avuto come epicentro l'appenino in provincia dima ...ROMA " Scossa didi magnitudo 4.1 questa mattina alle 10:24 in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ha il ... Un altro terremoto a Modena: scossa di magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, si è verificata alle ore 17:47 con epicentro a Sant'Annapelago, in provincia di Modena. La profondità stimata è stata di circa 13.9 Km. Potete monitorare ...Di Redazione Cronache La scossa è avvenuta nell’entroterra a circa 10 chilometri di profondità ed è stata sentita dalla popolazione. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni In blu ...