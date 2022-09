Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 | obiettivo di vendita forse rivisto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 settembre 2022) Si presume che il colosso di Seul avesse l’di spedire 15 milioni di unità di4 e Z4 entro la fine di quest’anno. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana contava sulla popolarità dei suoi nuovi modelli pieghevoli per raggiungere l’. Tuttavia, nuove stime del settore suggeriscono che la società potrebbe non essere in grado di raggiungere quanto prefissato. La previsione attuale è che il produttore asiatico spedisca solo 8 milioni di unità dei suoi ultimi smartphone pieghevoli entro la fine di quest’anno: parliamo comunque di un impressionante aumento del 13% rispetto ai 7,1 milioni di unità spedite durante questo periodo dell’anno scorso. Tale previsione è frutto del lavoro di Noh Geun-chang, capo dello Hyundai Motor ...