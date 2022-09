Roma, Mourinho: “La Conference è stata indimenticabile. Capisci di non vincere per te stesso, ma per la gente” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato durante un’intervista ad Esquire. Ecco le sue parole, partendo dalla vittoria della Conference League: “È stato veramente indimenticabile. Quando abbiamo vinto la Champions con l’Inter io non sono andato a Milano perché volevo andare al Real Madrid e avevo la sensazione che se fossi tornato non sarei più partito. Questa volta era diverso, volevo rimanere a Roma e continuare con questo club. In momenti come quello Capisci che non vinci per te stesso, che non è una gioia personale. La gente è tutto, ti dà la dimensione di quello che hai fatto, e ti senti parte di una famiglia veramente speciale”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Il tecnico della, José, ha così parlato durante un’intervista ad Esquire. Ecco le sue parole, partendo dalla vittoria dellaLeague: “È stato veramente. Quando abbiamo vinto la Champions con l’Inter io non sono andato a Milano perché volevo andare al Real Madrid e avevo la sensazione che se fossi tornato non sarei più partito. Questa volta era diverso, volevo rimanere ae continuare con questo club. In momenti come quelloche non vinci per te, che non è una gioia personale. Laè tutto, ti dà la dimensione di quello che hai fatto, e ti senti parte di una famiglia veramente speciale”. SportFace.

