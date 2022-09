Roma. Costringe le nipotine a vedere i film porno e le ‘tocca’: arrestato zio orco, in casa migliaia di file (Di giovedì 22 settembre 2022) Le lasciava a casa di sua madre, la nonna delle bimbe, convinta che lì, tra quelle quattro mura, le ragazzine, una di 10 e l’altra di 14 anni, fossero al sicuro. Con la nonna e lo zio. Ma la mamma non poteva certo sapere che proprio lì in quell’abitazione, a Roma, le sue due figlie venivano abusate dallo zio, suo fratello. Che per anni, con le scuse più improbabili, si comportava da orco. E lo faceva in silenzio, senza destare sospetti. Era lo zio, non poteva fare del male alle piccole. Invece, è quello che ha fatto negli anni, fino a quando una delle due bimbe non ha deciso di parlare e confidarsi con la mamma. Un racconto agghiacciante, che ha fatto sprofondare nella disperazione la donna: lei non poteva immaginare che suo fratello anziché amare le figlie e proteggerle, le palpeggiava, le toccava nelle parti intime, abusava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Le lasciava adi sua madre, la nonna delle bimbe, convinta che lì, tra quelle quattro mura, le ragazzine, una di 10 e l’altra di 14 anni, fossero al sicuro. Con la nonna e lo zio. Ma la mamma non poteva certo sapere che proprio lì in quell’abitazione, a, le sue due figlie venivano abusate dallo zio, suo fratello. Che per anni, con le scuse più improbabili, si comportava da. E lo faceva in silenzio, senza destare sospetti. Era lo zio, non poteva fare del male alle piccole. Invece, è quello che ha fatto negli anni, fino a quando una delle due bimbe non ha deciso di parlare e confidarsi con la mamma. Un racconto agghiacciante, che ha fatto sprofondare nella disperazione la donna: lei non poteva immaginare che suo fratello anziché amare le figlie e proteggerle, le palpeggiava, le toccava nelle parti intime, abusava ...

CorriereCitta : Roma. Costringe le nipotine a vedere i film porno e le ‘tocca’: arrestato zio orco, in casa migliaia di file - cep_Roma : ?? NEW / Risorse scarse, prezzi in crescita: la minacciosa crisi energetica costringe l'UE e gli Stati membri ad amm… - Matte_Schiavon : - arriva infine la caduta del governo Draghi causata da Conte sul nulla (termovalorizzatore a Roma) sfruttata da Sa… - icksx : @giangolz @CarloCalenda La situazione di Roma costringe l’osservatore a nutrire dei dubbi (ormai certezze) che Gual… -