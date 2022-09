Operazione antibracconaggio | 7 denunciati | sequestrati 296 uccelli di specie protette

(Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo.nelle valli bergamasche e bresciane. L’hanno chiamata “Balia nera” ed è stata portata a termine dagli uomini del Reparto operativo – Sezione operativae Reati in danno degli animali del Raggruppamento carabinieri CITES, con il supporto del Nucleo carabinieri Cites di Bergamo e la collaborazione delle Associazioni Cabs e Lipu. I territori posti sotto attenzione, per la propria posizione geografica, sono uno snodo fondamentale lungo le rotte migratorie dei piccoli passeriformi, che si spostano dalle aree di nidificazione dell’Europa settentrionale verso quelle di “svernamento” del bacino del Mediterraneo e del continente africano, costituendo una ricchezza inestimabile in termini di biodiversità. Una concentrazione imponente diche, stremati dalle lunghe ...

L'Eco di Bergamo

I protagonisti in prima linea Da poco conclusa l'è stata condotta dal Reparto Operativo " Sezione Operativae Reati in Danno degli Animali del Raggruppamento Carabinieri ...Si è conclusa l'Balia nera realizzata nei giorni scorsi nelle valli lombarde dal Reparto operativo - Sezione operativae reati in danno agli animali del Raggruppamento ... Operazione anti-bracconaggio tra Bergamo e Brescia: 7 persone denunciate IL BLITZ. Con l’operazione «Balia nera», i Carabinieri hanno sequestrate anche trappole e varie reti per uccellagione oltre a vari fucili e 253 cartucce a munizione spezzata. Tra gli uccelli trovati v ...CARABINIERI – Bracconaggio: scoperti dai Carabinieri 204 uccelli selvatici morti e surgelati, 7 denunce. Sette persone deferite alla Procura della Repubblica, sequestrati 204 uccelli selvatici morti e ...