«Mosca può reclutare fino a 1 milione di persone», l’indiscrezione dal Cremlino. Berlino apre le porte ai «disertori russi» (Di giovedì 22 settembre 2022) Sarebbero fino a un milione, e non 300 mila come dichiarato ieri dal ministro della difesa russo Sergei Shoigu, i membri dell’esercito riservisti che potrebbero essere richiamati grazie alla mobilitazione militare parziale indetta ieri dal presidente russo Vladimir Putin. A rivelarlo è la testata russa indipendente Novaya Gazeta Europe, citando fonti anonime interne al Cremlino. Come spiega il giornale, ad indicare il numero preciso sarebbe l’articolo 7 del decreto. Questo era stato secretato nella versione cartacea diffusa ieri e sostituito con la dicitura «per solo uso interno/ufficiale». Successivamente, come Open aveva fatto notare, nella versione pubblicata sulla gazzetta presidenziale online il punto 7 era sparito del tutto, lasciando un buco tra l’articolo 6 e l’articolo 8. Secondo la fonte di Novaya Gazeta: «La cifra è stata ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Sarebberoa un, e non 300 mila come dichiarato ieri dal ministro della difesa russo Sergei Shoigu, i membri dell’esercito riservisti che potrebbero essere richiamati grazie alla mobilitazione militare parziale indetta ieri dal presidente russo Vladimir Putin. A rivelarlo è la testata russa indipendente Novaya Gazeta Europe, citando fonti anonime interne al. Come spiega il giornale, ad indicare il numero preciso sarebbe l’articolo 7 del decreto. Questo era stato secretato nella versione cartacea diffusa ieri e sostituito con la dicitura «per solo uso interno/ufficiale». Successivamente, come Open aveva fatto notare, nella versione pubblicata sulla gazzetta presidenziale online il punto 7 era sparito del tutto, lasciando un buco tra l’articolo 6 e l’articolo 8. Secondo la fonte di Novaya Gazeta: «La cifra è stata ...

