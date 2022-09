Monza, Galliani: «Ranocchia un vero signore». Ma ora il ritiro… (Di giovedì 22 settembre 2022) Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato della rescissione consensuale di Andrea Ranocchia, che ora potrebbe ritirarsi Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato della separazione da Andrea Ranocchia. LE PAROLE – «Andrea Ranocchia ha confermato di essere la persona che immaginavo fosse. Un gentiluomo. Un vero signore, una persona perbene». Ora il centrale starebbe anche pensando di appendere gli scarpini al chiodo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Adriano, ad del, ha parlato della rescissione consensuale di Andrea, che ora potrebbe ritirarsi Adriano, ad del, ha parlato della separazione da Andrea. LE PAROLE – «Andreaha confermato di essere la persona che immaginavo fosse. Un gentiluomo. Un, una persona perbene». Ora il centrale starebbe anche pensando di appendere gli scarpini al chiodo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

