Meloni sul ritorno di una pandemia: «Non piegheremo più le nostre libertà ad apprendisti stregoni» – Il video (Di giovedì 22 settembre 2022) «libertà vale anche per come intendiamo affrontare l’eventuale ritorno di una pandemia. Noi non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale. Il “modello Speranza” ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e, allo stesso tempo, i più alti tassi di contagio e di mortalità». Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di piazza del Popolo a Roma, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale organizzato del centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. E la leader di FdI assicura: «Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni, difenderemo il diritto alla salute ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) «vale anche per come intendiamo affrontare l’eventualedi una. Noi non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale. Il “modello Speranza” ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e, allo stesso tempo, i più alti tassi di contagio e di mortalità». Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, dal palco di piazza del Popolo a Roma, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale organizzato del centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. E la leader di FdI assicura: «Nonpiù lefondamentali a questi, difenderemo il diritto alla salute ...

