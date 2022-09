Kasia Smutniak | «Anche il diritto all' aborto è in pericolo E non prendere posizione non è più possibile»

(Di giovedì 22 settembre 2022) L'attrice in un lungo post scende in campo a sostegno di Emma Bonino, ribadendo l'importanza delle elezioni del 25 settembre: «La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, tutto mi sembra in. È ora di scegliere da che parte stare»

SecolodItalia1 : Kasia Smutniak, ex fidanzata di Taricone, si unisce al coro anti-Meloni: “Aborto a rischio, voto Bonino”… - lilly69y : I pantaloni rosa di Kasia Smutniak sono l’inno alla femminilità dell’Autunno 2022 - Elle - zazoomblog : “Tutto mi sembra in pericolo” Kasia Smutniak difende il diritto all’aborto e sostiene Emma Bonino - #“Tutto… - lc71488535 : RT @repubblica: Kasia Smutniak diritto aborto emma bonino [di Olivia Dabbene] - Nobody4yll : RT @repubblica: Kasia Smutniak diritto aborto emma bonino [di Olivia Dabbene] -

Repubblica Roma

... tratto dal romanzo premio Strega di Sandro Veronesi e con un cast all - star: Pierfrancesco Favino,, Nanni Moretti, Bérénice Bejo, Benedetta Porcaroli), tantissime le anteprime ...Il 13 ottobre, come già annunciato, l'inaugurazione sarà affidata a Il Colibrì di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino,e Berenice Bejo. Durante la cerimonia di apertura ci ... Kasia Smutniak: "Anche il diritto all'aborto è in pericolo. È ora di scegliere da che parte stare". E si schiera con Emma Bonino Dal teatro al cinema, il poliedrico artista fiorentino racconta i giorni sul set del film di Francesca Archibugi dal romanzo di Veronesi ...“Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare d ...