James Bond: i produttori non riescono a trovare uno 007 che duri dieci anni (Di giovedì 22 settembre 2022) I produttori di James Bond sono alla ricerca di un nuovo 007 che voglia rimanere nel ruolo per un decennio, ma rivelano che non è un compito facile. Per quanto essere scelto per interpretare James Bondsia una delle fortune più grandi che possa capitare a un attore, i produttori di 007 Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rivelato che non è così facile trovare l'interprete giusto. Nonostante i produttori siano occupati nel preparare le celebrazioni per il sessantesimo anniversario di James Bond in ottobre, è in corso la ricerca di un nuovo attore che vesta i panni della spia più famosa del mondo. Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno affermato in un'intervista per Variety di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Idisono alla ricerca di un nuovo 007 che voglia rimanere nel ruolo per un decennio, ma rivelano che non è un compito facile. Per quanto essere scelto per interpretaresia una delle fortune più grandi che possa capitare a un attore, idi 007 Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rivelato che non è così facilel'interprete giusto. Nonostante isiano occupati nel preparare le celebrazioni per il sessantesimoversario diin ottobre, è in corso la ricerca di un nuovo attore che vesta i pdella spia più famosa del mondo. Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno affermato in un'intervista per Variety di ...

