Izjum è diventata la città dei morti

Agenzia Nova

Le immagini hanno fatto il giro del mondo, trasformandonella "città dei morti". Il capo dello stato ucraino ha immediatamente preteso che sia fatta luce. Tutti i corpi saranno sottoposti ad ...Lo scrive il quotidiano statunitense ' New York Times ' secondo cui la riconquista dida ... 'Una fulminea offensiva ucraina nel nord - est del Paese ha rimodellato quella che erauna ... Secondo il New York Times, la liberazione di Izjum è il colpo più devastante per Mosca dalla ritirata da Kiev