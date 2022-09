Il confronto | Raffaello Teani Azione contro Cristian Invernizzi Lega

radioleopoldait : RT @emmedibi: Anche oggi confronto interessante con i colleghi candidati: Raffaello Teani, Martina Cancian e Lucia Annibali a #Dammiil5 con… - MaraRocchi1 : RT @emmedibi: Anche oggi confronto interessante con i colleghi candidati: Raffaello Teani, Martina Cancian e Lucia Annibali a #Dammiil5 con… - ItaliaViva : RT @emmedibi: Anche oggi confronto interessante con i colleghi candidati: Raffaello Teani, Martina Cancian e Lucia Annibali a #Dammiil5 con… - agiliberti51 : RT @emmedibi: Anche oggi confronto interessante con i colleghi candidati: Raffaello Teani, Martina Cancian e Lucia Annibali a #Dammiil5 con… - emmedibi : Anche oggi confronto interessante con i colleghi candidati: Raffaello Teani, Martina Cancian e Lucia Annibali a… -

EcodiSicilia

... che sarà inaugurata sabato 24 settembre alle 19:30 negli spazi di via Notarbartolo 9/e a Palermo, mette agli artisti Nicholas Stedman e Alessandro Costagliola. Al "Centro d'arte"...Lo sa bene l'autore e regista teatrale, fondatore della SocìetasSanzio Romeo Castellucci,... Purtroppo questointimo e profondo con l'opera cui insiste a sottoporci Castellucci ... Palermo: due artisti a confronto al centro d’arte Raffaello Tutto pronto per l’inaugurazione de “Le grand bleu”, la mostra che segna la riapertura delle attività del “Centro d’arte Raffaello” dopo la pausa estiva.I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...