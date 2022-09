GF Vip 7 | Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi | “Volevo che cadesse”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Andata via Adriana Volpe,sembra avere una nuova “nemica”: sempre donna, alta e bellissima. Stiamo parlando di, x gieffina e influencer che quest’anno è l’esperta di social del Grande Fratello Vip 7. In tanti hanno notato che lala guardava malissimo quando è entrata in studio, e lei a “Casa Chi” ha spiegato il motivo del suo apparente astio. GF Vip, Selvaggia Roma disperata: “Il cuore di mio figlia non batte più” Con un drammatico post su Instagram, l'ex del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha dato la notizia che nessuna donna vorrebbe dare GF Vip 7,non sopporta...

articolizzata94 : - 361_magazine : Sonia Bruganelli ha già una sua idea sui vipponi del Grande Fratello Vip 7 e a Casa Chi spara a zero anche su Eleno… - CronacaSocial : GF Vip, è già scontro tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli? Ecco la confessione della gieffina fatta nella nott… - Lorenzo_Farina : Dal rapporto con la famiglia al #GfVip, passando per il Pratigate e ovviamente il jet privato. La mia intervista… - infoitcultura : Sonia Bruganelli sente la mancanza di Adriana Volpe al GF Vip 7? La verità -

... oggi, giovedì 22 settembre, in prima serata, torna l'appuntamento con il Grande Fratello2022 . Alfonso Signorini , conBruganelli e Orietta Berti , saluterà i vipponi che hanno cominciato ...Elenoire Ferruzzi, ha già vinto il Grande Fratello2022/ Ma occhio alla "vendetta" diBruganelli.. Elenoire Ferruzzi gli fa notare però che è trascorso poco tempo per poter esprimere un ...GF Vip, Nikita Pelizon è entrata nella casa dopo aver fatto parte di Pechino Express mesi fa: sapete chi è il suo famoso ex fidanzatoQuesta sera in diretta su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip per il secondo appuntamento settimanale. Alfonso Signorini farà entrare nella casa otto nuovi "vipponi", tra ...